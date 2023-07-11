Фахівці "Юридичної сотні" пояснили, що військово-облікова спеціальність – це наче диплом для військовослужбовців. Вона охоплює досвід роботи, знання, уміння і навики, необхідні для виконання певного роду завдань й обов'язків військової служби. Однак, є ситуації, коли боєць має військово-облікову спеціальність, але його посада її не враховує.

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Правова довідка. Відповідно до пункту 82 Указу Президента "Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України" військових призначають на посади та переміщують по службі за основною або спорідненою спеціальністю з урахуванням досвіду служби, рівня професійної компетентності, особистих якостей і досягнень та відповідності характеристикам посад, які визначає Міністерство оборони України.

Чому можуть не враховувати спеціальність

Зазвичай все ж дотримуються процедури, якщо немає дефіциту за певними спеціальностями або потреби в доукомплектуванні частин. Однак в умовах воєнного стану, коли потреба в кадрах особливо загострюється, для доукомплектування ЗСУ військових можуть призначати на посади, передбачені штатами воєнного часу, за новою спеціальністю з урахуванням набутого досвіду.

Однак, тут важливо знати, що призначенню на нову посаду повинна передувати підготовка або перепідготовка.

Законом передбачено призначення у зв'язку з доукомплектуванням Збройних сил, Державної спеціальної служби транспорту за набутим досвідом служби на посади, передбачені штатами воєнного часу, за новою спеціальністю. Такі військовослужбовці після призначення їх на посаду підлягають направленню на підготовку (перепідготовку) за новою спеціальністю у встановленому порядку,

– пояснили фахівці.

Також, після оголошення рішення про проведення мобілізації та з початком дії режиму воєнного стану, на посади сержантського і старшинського складу призначаються за основною або спорідненою спеціальністю особи рядового, сержантського і старшинського складу з урахуванням особливостей, визначених розділом VI Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах.

Звернуть увагу! Отже, військово-облікова спеціальність військовослужбовця в умовах воєнного стану може бути не врахована при призначенні на посаду за умови проведення відповідної підготовки (перепідготовки) для нової спеціальності та посади до або після призначення.

Як отримати призначення за військовою спеціальністю

Для того, щоб відстояти своє право на призначення за військово-обліковою спеціальністю, слід подати рапорт із проханням призначити на посаду відповідно до наявної спеціальності для більш доцільного використання за фахом і досвідом, вказати також деталі спеціальності та аргументувати доцільність свого призначення.

Але в умовах воєнного стану у зв'язку з потребою доукомплектування за дефіцитними спеціальностями вам можуть законно відмовити.