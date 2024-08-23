Кабмин внес изменения в порядок мобилизации тех, кто ухаживает за больными или лицами с инвалидностью

Минсоцполитики разработало постановление, которое вносит изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации. Они касаются военнообязанных, которые ухаживают или содержат больных или лиц с инвалидностью.

Так, этим постановлением регулируются вопросы отсрочки, проверки оснований для нее, определяется перечень документов для получения отсрочки, утверждается форма акта об установлении факта осуществления ухода.

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Новые изменения в порядок призыва

Так, согласно постановлению пересмотрены документы, подтверждающие право на отсрочку для лиц, содержащих или осуществляющих постоянный уход за родными и близкими. Две категории лиц и необходимая документация для подтверждения их статуса содержания или ухода были официально разделены.

Также отмечается, что военнообязанным, которые ухаживают за больной женой/мужем, ребенком и/или своим отцом/матерью больше не нужно указывать в Заявлении в ТЦК СП информацию об отсутствии других трудоспособных членов семьи, а также подавать документы, подтверждающие невозможность осуществления ухода другими членами семьи.

Военнообязанным, которые имеют родителей с инвалидностью I или II группы, больше не нужно устанавливать факт осуществления ухода. Причиной является то, что по законодательству взрослые дети, которые имеют нетрудоспособных родителей с инвалидностью I или II группы, обязаны их содержать и имеют право на отсрочку.

Кроме этого, чтобы оформить Акт об установлении факта осуществления постоянного ухода, военнообязанному больше не нужно идти в ТЦК и СП. Акт можно будет получить в органах местного самоуправления и районных государственных администрациях