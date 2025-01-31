Начальник отдела призыва сектора комплектования Житомирского областного ТЦК и СП подполковник Андрей Лазаренко рассказал, что с 1 января 2025 года в Украине началась приписная кампания 17-летних ребят. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Какие изменения произошли

С 17 января 2025 года вступили в силу изменения в Закон о воинской обязанности и военной службе о порядке постановки граждан на воинский учет.

Ранее юноши, которым в текущем году исполнялось 17 лет, должны быть с 1 января до 1 марта стать на учет по вызову и согласно графику прибыть в ТЦК и пройти медицинский осмотр.

В 2025 году правила изменились. Теперь юноши, которым в год взятия на воинский учет исполняется 17 лет, берутся на воинский учет с внесением соответствующих сведений в Единый государственный реестр призывников.

Срок приписной кампании в 2025 году – с 1 января по 31 июля.

Как это сделать

Есть два способа постановки на воинский учет. В частности, уточнения своих персональных данных в приложении "Резерв+" и лично в ТЦК.

На данный момент, к сожалению, пройти электронную идентификацию через "Резерв+" невозможно, потому что еще не обновлены реестры граждан 2008 года рождения. Однако эта возможность появится.

По нововведениям, во время приписной кампании 17-летние юноши медицинский осмотр не проходят.

Когда нужно проходить медкомиссию

Граждане, которые находятся на учете призывников, будут проходить медицинский осмотр при направлении их к прохождению базовой военной службы. Те, кто учатся в высших учебных заведениях, будут проходить медицинский осмотр перед направлением для прохождения практической части базовой военной подготовки.