24 Канал пишет со ссылкой на Минобороны, что больше всего женщин присоединились к Силам обороны в Тернопольской, Черновицкой и Черниговской областях.
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Какая область лидирует по количеству женщин среди кандидатов
Тернопольщина лидирует по количеству женщин среди кандидатов в ряды Сил обороны Украины, которые обратились в центры рекрутинга, – 48% от всех желающих в области,
– заявили в министерстве.
Там объяснили, что вслед за Тернопольщиной идут:
- Черновицкая область – 44%;
- Черниговская область – 39%.
"В среднем по стране доля женщин составляет 19% среди всех кандидатов через центры рекрутинга", – рассказали в Минобороны.
Там также объяснили, что Центры рекрутинга украинской армии:
- предлагают более 10 000 вакансий в различных военных формированиях: ВСУ, Нацгвардия, Госпогранслужба и СБУ;
- предоставляют консультационные услуги по принципу конфиденциальности, то есть там не раздают повестки.