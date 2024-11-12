24 Канал пишет со ссылкой на Минобороны, что больше всего женщин присоединились к Силам обороны в Тернопольской, Черновицкой и Черниговской областях.

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Какая область лидирует по количеству женщин среди кандидатов

Тернопольщина лидирует по количеству женщин среди кандидатов в ряды Сил обороны Украины, которые обратились в центры рекрутинга, – 48% от всех желающих в области,

– заявили в министерстве.

Там объяснили, что вслед за Тернопольщиной идут:

Черновицкая область – 44%;

Черниговская область – 39%.

"В среднем по стране доля женщин составляет 19% среди всех кандидатов через центры рекрутинга", – рассказали в Минобороны.

Там также объяснили, что Центры рекрутинга украинской армии: