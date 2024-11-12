24 Канал пише з посиланням на Міноборони, що найбільше жінок доєднались до Сил оборони у Тернопільській, Чернівецькій та Чернігівській областях.
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Яка область лідирує за кількістю жінок серед кандидатів
Тернопільщина лідирує за кількістю жінок серед кандидатів до лав Сил оборони України, які звернулися до центрів рекрутингу, – 48% від усіх охочих в області,
– заявили в міністерстві.
Там пояснили, що слідом за Тернопільщиною йдуть:
- Чернівецька область – 44%;
- Чернігівська область – 39%.
"В середньому по країні частка жінок складає 19% серед усіх кандидатів через центри рекрутингу", – розповіли в Міноборони.
Там також пояснили, що Центри рекрутингу української армії:
- пропонують понад 10 000 вакансій у різних військових формуваннях: ЗСУ, Нацгвардія, Держприкордонслужба та СБУ;
- надають консультаційні послуги за принципом конфіденційності, тобто там не роздають повістки.