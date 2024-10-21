Детальный разбор сделали в адвокатском объединении "Бачинский и партнеры".

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Отказ от повестки в Украине

Так, отсутствие военно-учетных документов вообще, устаревших данных в них, неактуальной ВВК является основанием для вручения военнообязанному повестки на обновление военно-учетных данных. Если у лица нет проблем с учетом и имеет отсрочку, то оснований для вручения нет.

Лучше всего в таком случае объяснить представителям ТЦК и СП, что с момента последнего визита в ТЦК и СП учетные данные у вас не изменились и сейчас есть действующая отсрочка,

– пишут адвокаты.

Юристы указывают, что отказаться от повестки без последствий может категория лиц, которая была исключена из воинского учета. Такие люди не имеют никакой юридической и правовой связи с ТЦК.

Также отказаться от повестки можно при условиях:

если в документе указаны неправильные данные получателя (повестка может быть адресована кому-то другому);

повестку вручает не уполномоченное на это лицо;

на повестке нет печати ТЦК/подписи его руководителя.

Если же военно-учетные данные не обновлены, то оснований для отказа от получения повестки нет. Отказ принять повестку может рассматриваться как нарушение правил воинского учета и мобилизационного законодательства.

В случае отказа ТЦК обязаны составить акт. В нем военнообязанный может указать причины отказа от повестки и подписать. Если же лицо отказывается и подписывать документ, то такой акт подписывается свидетелями.

"Ответственность за отказ от вручения повестки – такое привлечение осуществляет ТЦК и СП путем вынесения постановления о привлечении к административной ответственности", – отмечают юристы.