Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NV.

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Кто может получить отсрочку из-за обучения

Статьей 23 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации предусмотрено, что право на отсрочку могут получить соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной форме получения образования и получают уровень образования, что выше ранее полученного уровня образования, а также докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру.

Таким образом, последовательность получения образования по уровням после получения среднего уровня является следующей:

первый (начальный) уровень профессионального (профессионально-технического) образования;

второй (базовый) уровень профессионального (профессионально-технического) образования;

третий (высший) уровень профессионального (профессионально-технического) образования;

профессиональное предвысшее образование;

начальный уровень (короткий цикл) высшего образования;

первый (бакалаврский) уровень высшего образования;

второй (магистерский) уровень высшего образования;

третий (образовательно-научный/образовательно-творческий/аспирантура) уровень высшего образования (доктор философии/PhD).

То есть, если человек получил диплом бакалавра, то для сохранения последовательности лицо должно поступить в университет на дневную форму обучения магистратуры. Важно знать, что специальность не влияет на получение отсрочки.

Как получить отсрочку студенту и аспиранту

В соответствии с п. 58 постановления № 560, военнообязанные, которые имеют основания для получения отсрочки от призыва (кроме забронированных и должностных лиц) лично подают на имя председателя комиссии ТЦК и СП, в котором они стоят на воинском учете, или в его отдел заявление по форме, определенной в приложении 4 этого же постановления. К нему прилагаются документы, подтверждающие право на отсрочку, или заверенные копии таких документов. Соискатели образования добавляют соответственно справку из ЕГЭБО. В ТЦК заявление должны обязательно зарегистрировать.

Стоит заметить, что отсрочка от мобилизации для аспирантов возможна только при условии обучения на бюджете. Соискатели, которые учатся по контракту, права на отсрочку не имеют.

За рассмотрение поданных документов на отсрочку отвечает соответствующая комиссия при ТЦК. Эта комиссия тщательно изучает документацию, оценивает обоснованность оснований для предоставления отсрочки и, при необходимости, направляет запросы в соответствующие государственные органы для получения информации, подтверждающей право заявителя на отсрочку. Кроме того, комиссия может обращаться к публичным электронным реестрам для дополнительного подтверждения.

Срок рассмотрения заявления на отсрочки составляет 7 дней с даты поступления заявления в ТЦК, но не позднее чем в течение следующего дня от даты получения информации на запросы в органы государственной власти.

В случае одобрения заявления о предоставлении отсрочки, военнообязанному должны предоставить справка с указанным сроком отсрочки. В случае отказа заявитель получает уведомление с указанием причин отказа. Решение комиссии ТЦК о получении отсрочки можно обжаловать в суде.