Украинцы могут самостоятельно сняться с розыска в случае самостоятельной и дистанционной уплаты штрафа, сообщает 24 Канал со ссылкой на INSEININ.L.C.

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Что делать, чтобы исчезла отметка о розыске ТЦК

Так, самыми распространенными причинами розыска является неявка по повестке, неуточнение военно-учетных данных в отведенный срок, непребывание на воинском учете, игнорирование направления на прохождение ВВК и неуведомление об изменении персональных данных.

Снятие с розыска возможно после закрытия дела об административном правонарушении или уплату штрафа за нарушение правил воинского учета.

Согласно принятому законопроекту № 12093, будет значительно изменена процедура наложения штрафа и снятия с розыска ТЦК.

Этот закон предусматривает изменения в КУоАП, в частности относительно случаев, когда протокол об административных правонарушениях может не составляться. Также в нем говорится о том, что рассмотрение административного дела, наложение и уплата штрафа за нарушение правил воинского учета могут происходить дистанционно.

Согласно новым изменениям, протокол об административном правонарушении не составляется, если лицо подало соответствующее заявление, в котором оно не оспаривает допущенное нарушение и согласна на привлечение его к административной ответственности в его отсутствие,

– сообщают юристы.

Сообщается, что такое заявление можно подать лично, по почте в адрес ТЦК по месту пребывания на воинском учете или через Резерв+ до момента рассмотрения административного дела. В документе нужно подтвердить согласие на рассмотрение дела дистанционно без присутствия и согласие на привлечение к административной ответственности.

После получения заявления начальник ТЦК выносит постановление о наложении денежного штрафа без присутствия военнообязанного. После этого лицо будет иметь 30 дней, чтобы оплатить штраф, минимальная стоимость которого достигает 17 тысяч гривен. В случае уплаты штрафа в течение первых 10 дней предоставляется скидка в размере 50%.

Уплата штрафа является основанием для снятия розыска, а соответственно отметки в Резерв+ о нарушении правил воинского учета.