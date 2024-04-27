Военнообязанные в течение 60 суток с момента вступления в силу нового закона усиления мобилизации, то есть с 18 мая должны явиться в ТЦК для уточнения данных. 24 Канал рассказывает, какие документы нужно иметь с собой.
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Перечень документов
Согласно закону, граждане, которые намерены посетить ТЦК, должны принести с собой оригиналы и копии следующих документов:
- паспорт гражданина Украины;
- идентификационный код;
- военно-учетный документ;
- медицинские документы;
- водительское удостоверение (при наличии);
- информация об образовании;
- документы о составе семьи, наличие детей или уход за лицами с инвалидностью (если есть);
- документы, подтверждающие право на отсрочку (если есть в наличии).
Кого могут снять с военного учета
- В Минобороны Украины объяснили, кого могут снять или исключить из военного учета. Также рассказали, кто будет иметь отсрочку от мобилизации.
- Согласно новому закону о мобилизации №10449, снятие с учета предусмотрено для нескольких категорий. В частности, пПризывников, достигших 25-летнего возраста, призваны, направлены или приняты на военную службу, прошли базовую общевойсковую подготовку, направлены на альтернативную (невоенную) службу.
- Военнообязанных, выбывшие в другую местность Украины и вставшие на военный учет по новому месту жительства, призваны или приняты на военную службу, направлены на альтернативную (невоенную) службу, зачислены в военный оперативный резерв.