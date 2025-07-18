Однако в то же время есть ответственность за нарушение правил воинского учета, поэтому некоторых военнообязанных и в дальнейшем могут наказывать. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Романа Истомина.

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Что сказал Истомин о нарушении правил воинского учета?

Прежде всего стоит отметить, что 17 июля истек годовой срок после дедлайна обновления данных. Однако это не аннулирует нарушения, которые совершил военнообязанный. Истомин объясняет, что некоторые граждане все равно не выполнили требований законодательства, поэтому ТЦК смогут их наказать.

Он заявил, что "не может представить", чтобы человек до 17 июля 2024 года четко выполнял все требования правил воинского учета и законодательства об обороне, а потом вдруг что-то нарушил.

Именно поэтому представитель Полтавского областного ТЦК убежден, что определенные нарушения были, и они не аннулировались из-за того, что прошел год после 60 дней, выделенных на обновление данных. Он отмечает, что военнослужащие ТЦК и дальше смогут действовать в соответствии с законодательством и будут наказывать за нарушение статьи 210 и 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

То, что от 17 июля 2024 года уже прошел целый год, вовсе не означает, что аннулируются все нарушения, которые гражданин совершил в течение своей жизни. Отдельно – если человек в течение этого года так и не обновил свои данные,

– написал Истомин.

Он также добавил, что во время мобилизации граждане должны иметь при себе военно-учетные документы и показывать их по требованию полиции и военкоматов.

Истомин отметил, что за нарушение правила воинского учета они могут получить штраф, а военкомы будут действовать в соответствии с законом, если человек находится в розыске, не имеет документов, или они обнаружили расхождения между документами и данными в базе.

По словам Истомина, дальнейшие действия в отношении таких граждан будут такие же, как и были раньше, и определены постановлением Кабмина №560. В связи с этим, эти действия абсолютно законны.