Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Завитневич. Украина пытается равно распределить мобилизованные по всем участкам фронта.

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Мобилизация в Украине повлияет на фронт

По словам Завитневича, мобилизация в Украине идет по плану.

Издание также отмечает, что возможности Украины для проведения ротации своих войск или отправки подкреплений, включая Курскую область, остаются ограниченными.

По мнению журналистов, Киев, по-прежнему, находится на начальном этапе пополнения армии после принятия нового закона о мобилизации.

Важно! Во время военного положения срок военной службы для всех указанных категорий может быть определен до объявления демобилизации или до завершения действия особого периода.

Financial Times также подчеркнул, что украинские силы укрепляют свои позиции на занятых территориях.

Анонимный представитель украинского оборонного ведомства тоже подтвердил, что Украина не планирует захватывать больше территории на Курщине, а вместо этого окопается для защиты своих флангов.

Напомним, активные бои в Курской области России начались 6 августа 2024 года. В режиме полной тишины тогда Вооруженные Силы Украины пересекли российско-украинскую границу и двинулись к городу Суджа. В течение нескольких дней удалось продвинуться ощутимо вглубь территории России и взять под контроль несколько сотен квадратных километров. 12 августа власти подтвердили участие ВСУ в операции.