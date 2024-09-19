Про це повідомив голова парламентського комітету з питань нацбезпеки і оборони Олександр Завітневич. Україна намагається рівно розподілити мобілізовані по всіх ділянках фронту.

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Мобілізація в Україні вплине на фронт

За словами Завітневича, мобілізація в Україні йде за планом.

Видання також зазначає, що можливості України для проведення ротації своїх військ чи відправлення підкріплень, включаючи Курську область, залишаються обмеженими.

На думку журналістів, Київ, як і раніше, знаходиться на початковому етапі поповнення армії після ухвалення нового закону про мобілізацію.

Важливо! Під час воєнного стану строк військової служби для всіх зазначених категорій може бути визначений до оголошення демобілізації або до завершення дії особливого періоду.

Financial Times також підкреслив, що українські сили зміцнюють свої позиції на зайнятих територіях.

Анонімний представник українського оборонного відомства теж підтвердив, що Україна не планує захоплювати більше території на Курщині, а натомість окопується для захисту своїх флангів.

Нагадаємо, активні бої в Курській області Росії розпочалися 6 серпня 2024 року. У режимі повної тиші тоді Збройні Сили України перетнули російсько-український кордон та рушили до міста Суджа. Упродовж кількох днів вдалося просунутися відчутно вглиб території Росії та взяти під контроль кілька сотень квадратних кілометрів. 12 серпня влада підтвердила участь ЗСУ в операції.