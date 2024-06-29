Об этом в эфире Еспресо рассказала адвокат Екатерина Анищенко.

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Повторная повестка от ТЦК

Екатерина Анищенко рассказала, что в случае, если военнообязанный не явился в ТЦК во время, указанное в повестке, или отказался от получения такой повестки, или эта повестка поступила в отдел ТЦК с отметкой работника почты, что лицо отказалось или отсутствует адресат по указанному адресу, то соответственно ТЦК имеет право повторно направить такую повестку.

Она будет надлежащим образом оформлена и будет считаться такой, что направлена по адресу задекларированного места регистрации или проживания военнообязанного. Уже после второй повестки ТЦК обращается в полицию для задержания.

Если участковый отдела полиции не нашел этого военнообязанного мужчину путем опроса соседей, нахождения его физически, то в дальнейшем эти материалы собираются, и работники ТЦК имеют право, и скорее всего, так и будут делать – отправлять исковые заявления в суд, с целью наложения штрафов, а также запрета управлять транспортными средствами для таких военнообязанных мужчин,

– рассказала Анищенко.

Однако уголовная ответственность грозит мужчине только в том случае, если он прошел ВВК и не явился по боевой повестке. К моменту, пока процесс не состоялся, в случае неявки грозит лишь административное наказание.

Напомним, что ранее нардеп Федор Вениславский рассказал, что у власти нет планов по внедрению электронных повесток. Для этого нужно было бы менять законодательство. Во время принятия действующего закона продолжались дискуссии и нардепы решили, что электронные повестки – это преждевременное решение.