Про це в ефірі Еспресо розповіла адвокат Катерина Аніщенко.

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Повторна повістка від ТЦК

Катерина Аніщенко розповіла, що в разі, якщо військовозобов'язаний не з'явився у ТЦК в час, зазначений у повістці, або відмовилась від отримання такої повістки, або ця повістка надійшла до відділу ТЦК з відміткою працівника пошти, що особа відмовилась або відсутній адресат за вказаною адресою, то відповідно ТЦК має право повторно направити таку повістку.

Вона буде належним чином оформлена і буде вважатися такою, що надіслана на адресу задекларованого місця реєстрації або проживання військовозобов'язаного. Уже після другої повістки ТЦК звертається до поліції для затримання.

Якщо дільничний відділу поліції не знайшов цього військовозобов'язаного чоловіка шляхом опитування сусідів, знаходження його фізично, то надалі ці матеріали збираються, і працівники ТЦК мають право, і скоріш за все, так і будуть робити - надсилати позовні заяви до суду, з метою накладення штрафів, а також заборони керувати транспортними засобами для таких військовозобов'язаних чоловіків,

– розповіла Аніщенко.

Проте кримінальна відповідальність загрожує чоловіку лише у тому випадку, якщо він пройшов ВЛК і не явився за бойовою повісткою. До моменту, поки процес не відбувся, у випадку неявки загрожує лише адміністративне покарання.

Нагадаємо, що раніше нардеп Федір Веніславський розповів, що у влади немає планів щодо впровадження електронних повісток. Для цього потрібно було б змінювати законодавство. Під час прийняття чинного закону тривали дискусії і нардепи вирішили, що електронні повістки – це передчасне рішення.