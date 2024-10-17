Chas News рассказали детали относительно того, кого можно бронировать. Стоит заметить, что сейчас идет аудит критических предприятий и бронирование приостановлено. Оно может возобновиться с определенными изменениями.

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Кто имеет право на бронирование

Перечень таких категорий лиц определяет Кабинет министров.

В список лиц, которые подлежат бронированию, входят:

все военнообязанные госслужащие категории А. Также госслужащие категорий Б и В, но не более 50% количества военнообязанных работников;

работники органов государственной власти, судов, Нацполиции, ГБР, НАБУ, ГСЧС, БЭБ;

сотрудники предприятий, которым установлены мобилизационные задания (заказы);

работники учреждений, которые являются критически важными для обеспечения потребностей ВСУ и функционирования экономики и жизнедеятельности населения в особый период.

На сколько предоставляется бронь от мобилизации

Бронирование – это отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации, которая предоставляется работникам с целью обеспечения функционирования предприятий в особый период. Но ее нужно возобновлять ежегодно. В целом забронировать могут не более 50% военнообязанных сотрудников.

К тому же нельзя забронировать тех, кто не уточнил свои военно-учетные данные, нарушил правила воинского учета и находится в розыске. А еще под бронирование не подпадают лица, исключенные из воинского учета, и те, кто имеет отсрочку.

Что входит в процедуру бронирования

Если бронирование не электронное, то:

Работники кадровой службы предприятия составляют соответствующее письмо со списком военнообязанных, которые подлежат бронированию.

Документы согласовывают с Генеральным штабом и направляют в Министерство экономики, которое принимает соответствующий приказ о бронировании.

На предприятии делают выписку из приказа и направляют в ТЦК для взятия забронированных лиц на специальный воинский учет.

Если же бронирование происходит через "Дію", то:

руководитель подает перечень сотрудников для бронирования и подписывает его электронной подписью;

система сверяет данные со сведениями системы "Оберіг" и проверяет факт официального трудоустройства;

в течение суток "Дія" сообщает руководителю о результатах проверки;

в случае положительного решения военнообязанного автоматически переводят на специальный воинский учет на срок действия бронирования.

Выписку о бронировании можно загрузить на портале "Дія" и распечатать, если это нужно.