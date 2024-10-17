Chas News рассказали детали относительно того, кого можно бронировать. Стоит заметить, что сейчас идет аудит критических предприятий и бронирование приостановлено. Оно может возобновиться с определенными изменениями.
Смотрите также Какие болезни освобождают от мобилизации в 2024 году: обновленный список заболеваний
Кто имеет право на бронирование
Перечень таких категорий лиц определяет Кабинет министров.
В список лиц, которые подлежат бронированию, входят:
- все военнообязанные госслужащие категории А. Также госслужащие категорий Б и В, но не более 50% количества военнообязанных работников;
- работники органов государственной власти, судов, Нацполиции, ГБР, НАБУ, ГСЧС, БЭБ;
- сотрудники предприятий, которым установлены мобилизационные задания (заказы);
- работники учреждений, которые являются критически важными для обеспечения потребностей ВСУ и функционирования экономики и жизнедеятельности населения в особый период.
На сколько предоставляется бронь от мобилизации
Бронирование – это отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации, которая предоставляется работникам с целью обеспечения функционирования предприятий в особый период. Но ее нужно возобновлять ежегодно. В целом забронировать могут не более 50% военнообязанных сотрудников.
К тому же нельзя забронировать тех, кто не уточнил свои военно-учетные данные, нарушил правила воинского учета и находится в розыске. А еще под бронирование не подпадают лица, исключенные из воинского учета, и те, кто имеет отсрочку.
Что входит в процедуру бронирования
Если бронирование не электронное, то:
- Работники кадровой службы предприятия составляют соответствующее письмо со списком военнообязанных, которые подлежат бронированию.
- Документы согласовывают с Генеральным штабом и направляют в Министерство экономики, которое принимает соответствующий приказ о бронировании.
- На предприятии делают выписку из приказа и направляют в ТЦК для взятия забронированных лиц на специальный воинский учет.
Если же бронирование происходит через "Дію", то:
- руководитель подает перечень сотрудников для бронирования и подписывает его электронной подписью;
- система сверяет данные со сведениями системы "Оберіг" и проверяет факт официального трудоустройства;
- в течение суток "Дія" сообщает руководителю о результатах проверки;
- в случае положительного решения военнообязанного автоматически переводят на специальный воинский учет на срок действия бронирования.
Выписку о бронировании можно загрузить на портале "Дія" и распечатать, если это нужно.