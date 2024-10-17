Chas News розповіли деталі щодо того, кого можна бронювати. Варто зауважити, що зараз триває аудит критичних підприємств і бронювання призупинене. Воно може поновитися з певними змінами.
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Хто має право на бронювання
Перелік таких категорій осіб визначає Кабінет міністрів.
До списку осіб, які підлягають бронюванню, входять:
- усі військовозобов'язані держслужбовці категорії А. Також держслужбовці категорій Б та В, але не більше 50% кількості військовозобов'язаних працівників;
- працівники органів державної влади, судів, Нацполіції, ДБР, НАБУ, ДСНС, БЕБ;
- співробітники підприємств, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення);
- працівники установ, які є критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ та функціонування економіки та життєдіяльності населення в особливий період.
На скільки надається бронь від мобілізації
Бронювання – це відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації, яка надається працівникам з метою забезпечення функціонування підприємств в особливий період. Але її потрібно поновлювати щороку. Загалом забронювати можуть не більше 50% військовозобов'язаних співробітників.
До того ж не можна забронювати тих, хто не уточнив свої військово-облікові дані, порушив правила військового обліку та перебуває у розшуку. А ще під бронювання не підпадають особи, виключені з військового обліку, та ті, хто має відстрочку.
Що входить у процедуру бронювання
Якщо бронювання не електронне, то:
- Працівники кадрової служби підприємства складають відповідний лист зі списком військовозобовязаних, які підлягають бронюванню.
- Документи погоджують з Генеральним штабом і направляють до Міністерства економіки, яке ухвалює відповідний наказ про бронювання.
- На підприємстві роблять витяг з наказу і направляють до ТЦК для взяття заброньованих осіб на спеціальний військовий облік.
Якщо ж бронювання відбувається через "Дію", то:
- керівник подає перелік співробітників для бронювання та підписує його електронним підписом;
- система звіряє дані з відомостями системи "Оберіг" і перевіряє факт офіційного працевлаштування;
- протягом доби "Дія" повідомляє керівника про результати перевірки;
- у разі позитивного рішення військовозобов'язаного автоматично переводять на спеціальний військовий облік на строк дії бронювання.
Виписку про бронювання можна завантажити на порталі "Дія" та роздрукувати, якщо це потрібно.