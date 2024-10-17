Chas News розповіли деталі щодо того, кого можна бронювати. Варто зауважити, що зараз триває аудит критичних підприємств і бронювання призупинене. Воно може поновитися з певними змінами.

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Хто має право на бронювання

Перелік таких категорій осіб визначає Кабінет міністрів.

До списку осіб, які підлягають бронюванню, входять:

усі військовозобов'язані держслужбовці категорії А. Також держслужбовці категорій Б та В, але не більше 50% кількості військовозобов'язаних працівників;

працівники органів державної влади, судів, Нацполіції, ДБР, НАБУ, ДСНС, БЕБ;

співробітники підприємств, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення);

працівники установ, які є критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ та функціонування економіки та життєдіяльності населення в особливий період.

На скільки надається бронь від мобілізації

Бронювання – це відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації, яка надається працівникам з метою забезпечення функціонування підприємств в особливий період. Але її потрібно поновлювати щороку. Загалом забронювати можуть не більше 50% військовозобов'язаних співробітників.

До того ж не можна забронювати тих, хто не уточнив свої військово-облікові дані, порушив правила військового обліку та перебуває у розшуку. А ще під бронювання не підпадають особи, виключені з військового обліку, та ті, хто має відстрочку.

Що входить у процедуру бронювання

Якщо бронювання не електронне, то:

Працівники кадрової служби підприємства складають відповідний лист зі списком військовозобовязаних, які підлягають бронюванню.

Документи погоджують з Генеральним штабом і направляють до Міністерства економіки, яке ухвалює відповідний наказ про бронювання.

На підприємстві роблять витяг з наказу і направляють до ТЦК для взяття заброньованих осіб на спеціальний військовий облік.

Якщо ж бронювання відбувається через "Дію", то:

керівник подає перелік співробітників для бронювання та підписує його електронним підписом;

система звіряє дані з відомостями системи "Оберіг" і перевіряє факт офіційного працевлаштування;

протягом доби "Дія" повідомляє керівника про результати перевірки;

у разі позитивного рішення військовозобов'язаного автоматично переводять на спеціальний військовий облік на строк дії бронювання.

Виписку про бронювання можна завантажити на порталі "Дія" та роздрукувати, якщо це потрібно.