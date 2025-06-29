Поскольку они имеют законные основания для временной отсрочки или же освобождены от службы в армии вообще, передает 24 Канал.

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Кого не мобилизуют в июле

В июле военнообязанного не призовут, если:

ему уже есть 60 лет – это предельный возраст службы в армии;

ВВК признала его непригодным к военной службе;

есть временная отсрочка от службы – ее можно получить по нескольким основаниям.

Относительно отсрочки, то чаще всего ее выдают в таких случаях:

наличие инвалидности любой группы или же военнообязанный временно непригоден к службе;

семейные обстоятельства – например, у родителей 1-я или 2-я группа инвалидности или жена имеет одну из групп инвалидности;

есть ребенок до 18 лет, который имеет инвалидность, или ребенок, старше 18 лет, с инвалидностью 1-й или 2-й группы;

на иждивении находятся трое и более детей, которым еще нет 18 лет;

забота о родственнике, который не может обеспечить себе уход;

гибель военнослужащего-родственника во время выполнения боевых задач;

бронь предприятиями и органами власти.

Напомним, что если ВВК признала человека непригодным к службе в армии, то такое заключение должна утвердить Центральная ВВК – без этого статус "Непригоден" не предоставляется.