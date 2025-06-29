Поскольку они имеют законные основания для временной отсрочки или же освобождены от службы в армии вообще, передает 24 Канал.
Смотрите также Будет ли мобилизация мужчин, старше 50 лет в июле
Кого не мобилизуют в июле
В июле военнообязанного не призовут, если:
- ему уже есть 60 лет – это предельный возраст службы в армии;
- ВВК признала его непригодным к военной службе;
- есть временная отсрочка от службы – ее можно получить по нескольким основаниям.
Относительно отсрочки, то чаще всего ее выдают в таких случаях:
- наличие инвалидности любой группы или же военнообязанный временно непригоден к службе;
- семейные обстоятельства – например, у родителей 1-я или 2-я группа инвалидности или жена имеет одну из групп инвалидности;
- есть ребенок до 18 лет, который имеет инвалидность, или ребенок, старше 18 лет, с инвалидностью 1-й или 2-й группы;
- на иждивении находятся трое и более детей, которым еще нет 18 лет;
- забота о родственнике, который не может обеспечить себе уход;
- гибель военнослужащего-родственника во время выполнения боевых задач;
- бронь предприятиями и органами власти.
Напомним, что если ВВК признала человека непригодным к службе в армии, то такое заключение должна утвердить Центральная ВВК – без этого статус "Непригоден" не предоставляется.