Поскольку они имеют законные основания для временной отсрочки или же освобождены от службы в армии вообще, передает 24 Канал.

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Кого не мобилизуют в июле

В июле военнообязанного не призовут, если:

  • ему уже есть 60 лет – это предельный возраст службы в армии;
  • ВВК признала его непригодным к военной службе;
  • есть временная отсрочка от службы – ее можно получить по нескольким основаниям.

Относительно отсрочки, то чаще всего ее выдают в таких случаях:

  • наличие инвалидности любой группы или же военнообязанный временно непригоден к службе;
  • семейные обстоятельства – например, у родителей 1-я или 2-я группа инвалидности или жена имеет одну из групп инвалидности;
  • есть ребенок до 18 лет, который имеет инвалидность, или ребенок, старше 18 лет, с инвалидностью 1-й или 2-й группы;
  • на иждивении находятся трое и более детей, которым еще нет 18 лет;
  • забота о родственнике, который не может обеспечить себе уход;
  • гибель военнослужащего-родственника во время выполнения боевых задач;
  • бронь предприятиями и органами власти.

Напомним, что если ВВК признала человека непригодным к службе в армии, то такое заключение должна утвердить Центральная ВВК – без этого статус "Непригоден" не предоставляется.