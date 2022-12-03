Где можно получить повестку, кто вправе ее вручать и какие данные в ней должны быть указаны, узнаете далее. 24 канал собрал все, что следует знать на эту тему.
Читайте также Могут ли мобилизовать мужчин младше 27 лет, ранее не служивших
Вручение повесток: что нужно помнить
Прежде всего, следует отметить, что в законодательстве не указано четкое место, где нельзя выдавать повестки. То есть, ее можно получить где угодно: в парке, на работе или блокпосте.
Во время военного положения представители центров комплектования могут также вызвать военнообязанного по телефонному разговору. Тогда этот гражданин должен явиться в указанное время в терцентр.
Как выдают повестки
Обычно повестки выдают лично в руки военнообязанному. Могут также отправить по месту жительства или на работу.
Кроме того, повестку могут передать через родителей, жену или других родственников. Для этого членам семьи будет достаточно расписаться о получении.
Повестку могут вручить:
- руководители предприятий, учреждений, организаций – работодатели военнообязанных;
- сотрудники территориального центра комплектования;
- работники местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления;
- руководители учебных заведений.
Что должно быть указано в повестке
- Фамилия, имя и отчество, год рождения и адрес военнообязанного;
- его место работы;
- вид повестки дата, время и адрес места, куда нужно явиться;
- уточнение по документам, которые следует иметь с собой;
- название органа, печать, подпись, фамилию, имя и отчество руководителя комплектующего центра.
Обратите внимание В Казани не на шутку разбушевались "мобики": взяли штурмом ворота учебной части
Можно ли не прийти в военкомат после вручения повестки
- Военнообязанным мужчинам от 18 до 60 лет могут выдать повестку. После этого нужно будет явиться в указанный территориальный центр комплектования в указанное время.
- Подчеркнем, что без уважительных причин гражданин не может проигнорировать визит в ТЦК. Если же причины веские, ответственности за это не будет.
- Условия, при которых можно не появиться в ТЦК: сильная болезнь, уход за родными (если они тяжелобольные и больше никто не может этого делать), возбуждено уголовное производство.