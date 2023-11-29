Пересечь границу могут украинцы до 18 лет, а также после 60 лет. Однако существуют и другие нюансы. 24 Канал.

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Основания для выезда могут быть разными

Военнообязанные могут иметь следующие основания для выезда:

  • по состоянию здоровья;
  • по семейным обстоятельствам;
  • по профессии;
  • для помощи ВСУ;
  • госслужащие;

Кроме этого, по состоянию здоровья и семейным обстоятельствам уехать могут:

  • лица с инвалидностью, при наличии, справки к акта осмотра медико-социальной экспертной комиссией или удостоверение, подтверждающее соответствующий статус, или пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи;
  • лица, имеющие жену (супруга) из числа лиц с инвалидностью и сопровождающих таких супругу (супруга) для выезда за пределы Украины;
  • лица, имеющие одного из родителей или родителей жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы и сопровождающие одного из таких родителей для выезда за пределы Украины;
  • лица, осуществляющие постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы и сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины;
  • лица, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;
  • родители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
  • родители, на иждивении которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;
  • бабы, деды, совершеннолетние братья, сестры, мачехи, отчи, сопровождающие детей с инвалидностью для выезда за пределы Украины, в случае их принадлежности к категории лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации;
  • лица, нуждающиеся в постоянном уходе, — в сопровождении одного из членов семьи первой степени родства;
  • опекуны лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными, сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины;
  • лица с инвалидностью или другие лица, нуждающиеся в постоянном уходе, проживающие (находящиеся) в учреждениях/учреждениях — в сопровождении работников заведения ухода.

По профессии выехать смогут:

  • военные в отпуск – при наличии документов о разрешении по воинской части;
  • работники заведения по уходу, состоящие на военном учете, из расчета один человек на 25 человек с инвалидностью и других лиц, нуждающихся в постоянном уходе;
  • члены экипажей кораблей, если они направляются для работы на морских судах, судах внутреннего плавания;
  • работники железнодорожного транспорта;
  • авиационный персонал – в командировку или на обучение;
  • водители транспортных средств хозяйствующих субъектов, имеющих лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров;
  • спортсмены, которые включены в состав национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским видам спорта и спорта лиц с инвалидностью;
  • тренеры из состава национальных сборных команд Украины, которые обеспечивают подготовку спортсменов, включенных в состав национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским видам спорта и спорта лиц с инвалидностью;
  • спортивные судьи и другие специалисты, обеспечивающие, в частности, организационное, научно-методическое, медицинское сопровождение, антидопинговый контроль и т.д.
  • спортсмены, тренеры, которые включены в состав команд спортивных клубов высших дивизионов по игровым видам спорта, лиц, обеспечивающих организационное, научно-методическое, медицинское сопровождение, которые включены в состав команд спортивных клубов высших дивизионов игровых видов спорта, спортивных судей, арбитров.
  • Для помощи ВСУ:
  • водители-волонтеры, перевозящие грузы для ВСУ, медицинские грузы или гуманитарную помощь;
  • деятели культуры (артисты, ведущие, шоумены) для благотворительного сбора средств и представления страны на международной арене;
  • спортсмены и тренеры для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах.

Вениславский рассказал, какие изменения ожидать в Украине

  • Народный депутат, член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал, что в настоящее время в Верховной Раде готовят новый крупный законопроект по новациям в мобилизации.
  • Во время войны в стране накопился определенный ряд проблем с мобилизацией, требующих решения. По словам Вениславского, они постоянно рассматриваются на комитете, на заседаниях всегда присутствуют представители ТЦК. Они отмечают проблемы, с которыми они сталкиваются во время вручения повесток.
  • Группа уже наработала два проекта. Один из которых касается социальной защиты военнослужащих, а в основу другого легло усовершенствование вопроса мобилизации и прохождения военной службы.