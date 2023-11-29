Пересечь границу могут украинцы до 18 лет, а также после 60 лет. Однако существуют и другие нюансы. 24 Канал.

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Основания для выезда могут быть разными

Военнообязанные могут иметь следующие основания для выезда:

по состоянию здоровья;

по семейным обстоятельствам;

по профессии;

для помощи ВСУ;

госслужащие;

Кроме этого, по состоянию здоровья и семейным обстоятельствам уехать могут:

лица с инвалидностью, при наличии, справки к акта осмотра медико-социальной экспертной комиссией или удостоверение, подтверждающее соответствующий статус, или пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи;

лица, имеющие жену (супруга) из числа лиц с инвалидностью и сопровождающих таких супругу (супруга) для выезда за пределы Украины;

лица, имеющие одного из родителей или родителей жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы и сопровождающие одного из таких родителей для выезда за пределы Украины;

лица, осуществляющие постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы и сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины;

лица, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;

родители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

родители, на иждивении которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

бабы, деды, совершеннолетние братья, сестры, мачехи, отчи, сопровождающие детей с инвалидностью для выезда за пределы Украины, в случае их принадлежности к категории лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации;

лица, нуждающиеся в постоянном уходе, — в сопровождении одного из членов семьи первой степени родства;

опекуны лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными, сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины;

лица с инвалидностью или другие лица, нуждающиеся в постоянном уходе, проживающие (находящиеся) в учреждениях/учреждениях — в сопровождении работников заведения ухода.

По профессии выехать смогут:

военные в отпуск – при наличии документов о разрешении по воинской части;

работники заведения по уходу, состоящие на военном учете, из расчета один человек на 25 человек с инвалидностью и других лиц, нуждающихся в постоянном уходе;

члены экипажей кораблей, если они направляются для работы на морских судах, судах внутреннего плавания;

работники железнодорожного транспорта;

авиационный персонал – в командировку или на обучение;

водители транспортных средств хозяйствующих субъектов, имеющих лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров;

спортсмены, которые включены в состав национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским видам спорта и спорта лиц с инвалидностью;

тренеры из состава национальных сборных команд Украины, которые обеспечивают подготовку спортсменов, включенных в состав национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским видам спорта и спорта лиц с инвалидностью;

спортивные судьи и другие специалисты, обеспечивающие, в частности, организационное, научно-методическое, медицинское сопровождение, антидопинговый контроль и т.д.

спортсмены, тренеры, которые включены в состав команд спортивных клубов высших дивизионов по игровым видам спорта, лиц, обеспечивающих организационное, научно-методическое, медицинское сопровождение, которые включены в состав команд спортивных клубов высших дивизионов игровых видов спорта, спортивных судей, арбитров.

Для помощи ВСУ:

водители-волонтеры, перевозящие грузы для ВСУ, медицинские грузы или гуманитарную помощь;

деятели культуры (артисты, ведущие, шоумены) для благотворительного сбора средств и представления страны на международной арене;

спортсмены и тренеры для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах.

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