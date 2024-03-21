Общая мобилизация и военное положение в Украине продолжаются уже более двух лет, однако сейчас процесс призыва может претерпеть изменения. О том, кто сможет получить бронирование рассказывает 24 Канал.

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Правительство работает над новым порядком бронирования

Согласно новым правилам, бронь от мобилизации будет предусматриваться не только для госслужащих, правоохранителей и работников ОПК, но и других сфер. Бронирование будет определяться отдельным постановлением Кабмина.

Продолжается работа над новым порядком бронирования. Он будет учитывать среднюю зарплату и то, как компания платит налоги. Для создания новой системы бронирования учитывают влияние человека и компании на экономику.

Приоритет в бронировании сохранят работники критических для экономики предприятий, но дополнительные возможности получат и работники тех предприятий, которые наполняют государственный бюджет.

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