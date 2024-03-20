Так, Верховная Рада работает над законопроектом относительно нововведений в правила мобилизации. В частности, важно знать, как изменятся правила вручения повесток.

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Кто будет вручать повестки по новым правилам

Известно, что в проекте закона говорится, что представители полиции по обращению ТЦК и СП будут участвовать в оповещении граждан по мобилизации.

Поэтому, в их присутствии представители ТЦК вручать повестки для того, чтобы не допускать неправомерных действий.

Кроме этого, полицейские и представители ТЦК и СП будут иметь право требовать у лиц в возрасте от 18 до 60 лет предъявить вместе с документом, удостоверяющий личность, военно-учетный документ.

Граждане будут обязаны иметь при себе военный билет во время действия правового режима военного положения.

Также полицейские и представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки смогут документировать свои действия по оповещению граждан на соответствующие средства видеофиксации.

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