Так, Верховная Рада работает над законопроектом относительно нововведений в правила мобилизации. В частности, важно знать, как изменятся правила вручения повесток.
Смотрите также Перечень лиц, имеющих право на отсрочку, уменьшится: что меняет новый закон о мобилизации
Кто будет вручать повестки по новым правилам
Известно, что в проекте закона говорится, что представители полиции по обращению ТЦК и СП будут участвовать в оповещении граждан по мобилизации.
Поэтому, в их присутствии представители ТЦК вручать повестки для того, чтобы не допускать неправомерных действий.
Кроме этого, полицейские и представители ТЦК и СП будут иметь право требовать у лиц в возрасте от 18 до 60 лет предъявить вместе с документом, удостоверяющий личность, военно-учетный документ.
Граждане будут обязаны иметь при себе военный билет во время действия правового режима военного положения.
Также полицейские и представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки смогут документировать свои действия по оповещению граждан на соответствующие средства видеофиксации.
Сколько людей следует мобилизовать: в "Вовках да Винчи" дали ответ
- В "Вовках да Винчи" назвали количество людей, которое надо дополнительно мобилизовать, чтобы сдержать врага.
- Согласно словам командира отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи" Сергея Филимонова, имеющихся сил не хватит даже на то, чтобы держать оборону.
- Филимонов отметил, что без дополнительно призыва украинской армии вряд ли удастся сдержать россиян на нынешней линии разграничения. Поэтому армия нуждается в пополнении в минимум 250 000 призывников.