Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал о том, как именно изменится перечень граждан, которые имеют право на отсрочку от службы.

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Какие важные моменты учтут

В частности, в Раде хотят "перекрыть лазейку", которой часто пользуются уклонисты, когда смотрителями человека с инвалидностью оформляют сразу нескольких человек.

В новом законопроекте прописано, что у лица с инвалидностью I и II группы должен быть только один смотритель – член семьи первой степени родства.

Кроме того, соответствии с положениями нового законопроекта, право на отсрочку потеряют родители 3-х и более несовершеннолетних детей, если у них есть задолженность по уплате алиментов.

А лицам с инвалидностью придется пройти медицинский переосвидетельствование.

Заметьте. В первом варианте законопроекта, что был подан в ВР, предлагалось освободить от призыва только лиц с инвалидностью I и II группы. Но в новой редакции эту норму расширили на всех лиц с инвалидностью.

Однако военнообязанные, получившие инвалидность II и III группы с начала полномасштабной войны должны будут пройти переосвидетельствование для подтверждения состояния здоровья (кроме тех, кто получил группу инвалидности вследствие защиты государства).

По словам Вениславсього, после 24 февраля 2022 года количество людей с инвалидностью II и III группы очень выросло, поэтому возникли симнивы, все ли из них получили эту инвалидность в результате реальных травм или заболеваний.

Аспиранты и получение образования

В проекте закона отменили отсрочку от призыва для аспирантов-контрактников, которые учатся за свой счет. Однако парламент впоследствии утвердил поправку, в соответствии с которой эта категория военнообязанных все же не будет подлежать призыву.

Важно. Отсрочку от мобилизации планируют предоставить всем аспирантам.

Член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Федор Вениславский подтвердил, что все аспиранты будут иметь право на отсрочку.

При этом Министерство образования наработает механизмы, чтобы лица, которые не имеют реального намерения получать научную степень, заниматься наукой и не имеют соответствующих знаний, не злоупотребляли этим правом.

Кроме того, закон ограничит количество высших образований, которые может получать человек.