Так, Верховна Рада працює над законопроєктом стосовно нововведень у правила мобілізації. Зокрема, важливо знати, як зміняться правила вручення повісток.
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Хто вручатиме повістки за новими правилами
Відомо, що у проєкті закону мовиться, що представники поліції за зверненням ТЦК та СП братимуть участь в оповіщенні громадян щодо мобілізації.
Відтак, в їхній присутності представники ТЦК вручатимуть повістки для того, аби не допускати неправомірних дій.
Крім цього, поліцейські і представники ТЦК та СП будуть мати право вимагати в осіб віком від 18 до 60 років пред'явити разом з документом, що посвідчує особу, військово-обліковий документ.
Громадяни будуть зобов'язані мати при собі військовий квиток під час дії правового режиму воєнного стану.
Також поліцейські і представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки зможуть документувати свої дії щодо оповіщення громадян на відповідні засоби відеофіксації.
Скільки людей слід мобілізувати: у "Вовках да Вінчі" дали відповідь
- У "Вовках да Вінчі" назвали кількість людей, яку треба додатково мобілізувати, аби стримати ворога.
- Відповідно до слів командира окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергія Філімонова, наявних сил не вистачить навіть на те, щоб тримати оборону.
- Філімонов наголосив, що без додатково призову українському війську навряд чи вдасться стримати росіян на теперішній лінії розмежування. Тому армія потребує поповнення у щонайменше 250 000 призовників.