Во время всеобщей мобилизации проверять документы работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки не могут проверять документы. В то же время, сформировалась практика, когда работники ТЦК и СП совместно с представителями Нацполиции осуществляют вручение повесток.
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Кто может проверять документы
В Минюсте отметили, что проверять документы имеют право уполномоченные представители:
- Национальная полиция Украины;
- Службы безопасности Украины;
- Национальная Гвардия Украины;
- Государственная пограничная служба Украины;
- Государственная миграционная служба Украины;
- Государственная таможенная служба Украины;
- Вооруженных сил Украины.
Кроме уполномоченных этих ведомств никто не может проверять документы в военнообязанных и гражданских.
Какие категории студентов подпадают под мобилизацию
- Во время военного положения изменения касаются многих. Студенты имеют право на отсрочку от мобилизации, но не все. Это зависит от возраста и формы обучения. Владимир Фитьо, начальник службы по связям с общественностью Командование Сухопутных войск ВСУ, рассказал подробности относительно мобилизации студентов.
- В настоящее время законопроект о ограничение возраста мобилизации студентов поставлен на паузу. Владимир Фитьо говорит, что Верховная Рада рассматривает его, но "будем о нем говорить только тогда, когда он будет принят".
- Под мобилизацию подпадают военнообязанные от 27 лет, поскольку указа президента о демобилизации и проведении новой волны набора на срочную службу нет.