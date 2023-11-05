Во время всеобщей мобилизации проверять документы работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки не могут проверять документы. В то же время, сформировалась практика, когда работники ТЦК и СП совместно с представителями Нацполиции осуществляют вручение повесток.

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Кто может проверять документы

В Минюсте отметили, что проверять документы имеют право уполномоченные представители:

Национальная полиция Украины;

Службы безопасности Украины;

Национальная Гвардия Украины;

Государственная пограничная служба Украины;

Государственная миграционная служба Украины;

Государственная таможенная служба Украины;

Вооруженных сил Украины.

Кроме уполномоченных этих ведомств никто не может проверять документы в военнообязанных и гражданских.

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