Під час загальної мобілізації перевіряти документи працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки не можуть. Водночас сформувалась практика, коли працівники ТЦК та СП спільно з представниками Нацполіції здійснюють вручення повісток.
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Хто може перевіряти документи
У Мін'юсті наголосили, що перевіряти документи мають право уповноважені представники:
- Національної поліції України;
- Служби безпеки України;
- Національної Гвардії України;
- Державної прикордонної служби України;
- Державної міграційної служби України;
- Державної митної служби України;
- Збройних Сил України.
Крім уповноважених цих відомств, ніхто не може перевіряти документи у військовозобов'язаних та цивільних.
Які категорії студентів підпадають під мобілізацію
- Під час воєнного стану зміни стосуються багатьох. Студенти мають право на відстрочку від мобілізації, але не всі. Це залежить від віку та форми навчання. Володимир Фітьо, начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ, розповів подробиці стосовно мобілізації студентів.
- Нині законопроєкт щодо обмеження віку мобілізації студентів поставлено на паузу. Володимир Фітьо говорить, що Верховна Рада розглядає його, але "будемо про нього говорити лише тоді, коли він буде прийнятий".
- Під мобілізацію підпадають військовозобов'язані від 27 років, оскільки указу президента про демобілізацію та проведення нової хвилі набору на строкову службу немає.