Під час загальної мобілізації перевіряти документи працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки не можуть. Водночас сформувалась практика, коли працівники ТЦК та СП спільно з представниками Нацполіції здійснюють вручення повісток.

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Хто може перевіряти документи

У Мін'юсті наголосили, що перевіряти документи мають право уповноважені представники:

  • Національної поліції України;
  • Служби безпеки України;
  • Національної Гвардії України;
  • Державної прикордонної служби України;
  • Державної міграційної служби України;
  • Державної митної служби України;
  • Збройних Сил України.

Крім уповноважених цих відомств, ніхто не може перевіряти документи у військовозобов'язаних та цивільних.

Які категорії студентів підпадають під мобілізацію

  • Під час воєнного стану зміни стосуються багатьох. Студенти мають право на відстрочку від мобілізації, але не всі. Це залежить від віку та форми навчання. Володимир Фітьо, начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ, розповів подробиці стосовно мобілізації студентів.
  • Нині законопроєкт щодо обмеження віку мобілізації студентів поставлено на паузу. Володимир Фітьо говорить, що Верховна Рада розглядає його, але "будемо про нього говорити лише тоді, коли він буде прийнятий".
  • Під мобілізацію підпадають військовозобов'язані від 27 років, оскільки указу президента про демобілізацію та проведення нової хвилі набору на строкову службу немає.