Під час загальної мобілізації перевіряти документи працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки не можуть. Водночас сформувалась практика, коли працівники ТЦК та СП спільно з представниками Нацполіції здійснюють вручення повісток.

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Хто може перевіряти документи

У Мін'юсті наголосили, що перевіряти документи мають право уповноважені представники:

Національної поліції України;

Служби безпеки України;

Національної Гвардії України;

Державної прикордонної служби України;

Державної міграційної служби України;

Державної митної служби України;

Збройних Сил України.

Крім уповноважених цих відомств, ніхто не може перевіряти документи у військовозобов'язаних та цивільних.

Які категорії студентів підпадають під мобілізацію