В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В связи с этим военнообязанных граждан могут призвать на службу.

Призыв по мобилизации происходит для пополнения потерь, доукомплектования подразделений Сил обороны и формирования резерва. Об этом сообщает 24 Канал.

Где могут служить мужчины после мобилизации?

После мобилизации мужчин отправляют служить туда, где необходимо комплектование/доукомплектование, а именно в:

соединения;

воинские части;

учреждения или организации;

высшие военные учебные заведения, военные учебные подразделения высших учебных заведений, учебные части ВСУ и другие образованные в соответствии с законами Украины военные формирования;

правоохранительные органы специального назначения с правоохранительными функциями.

Стоит заметить, что место службы определяется по состоянию здоровья, который устанавливается по результатам ВВК, прохождением БЗВП перед службой и потребностями Сил обороны.

Напомним, что в Украине мобилизации подлежат мужчины от 18 до 60 лет, в частности те, кто потерял отсрочку или не имеет военного опыта, но пригоден по состоянию здоровья. Зато молодежь до 25 лет может поступить на службу добровольно через контрактную программу, которая предлагает льготы и высокую зарплату.