Он отметил, что закон четко определяет полномочия органов местной власти и полиции. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Гаврилюка Укринформу.
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Розыском призывников должен заниматься не ТЦК
Гаврилюк заявил, что большинство украинцев считают, что за мобилизацию отвечает только ТЦК.
Это не так. Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" четко определяет всех участников процесса, их задачи и зону ответственности,
– сказал он.
По его словам, большая часть задач по мобилизационным мероприятиям возложена на органы власти и полицию.
В частности, если военнообязанные не появляются в ТЦК, то доставить их в центры комплектования должны местные органы власти и полиция.
"Для этого они наделены достаточными полномочиями", – заявил Гаврилюк.
А ТЦК, по его словам, должен заниматься только ведением учета и отбора граждан для пополнения рядов армии, а не розыском призывников.
"Если кто-то из местной власти не справляется со своими обязанностями, никто им не мешает взять ручку и написать заявление на увольнение", – заявил заместитель министра обороны.
Напомним, что недавно городским головам Дрогобыча и Борислава, что на Львовщине, выписали штрафы за невыполнение плана мобилизации. Оба планируют обратиться в суд и обжаловать эти решения.