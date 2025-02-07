Таким образом в Украине пытаются избежать "демонизации" ТЦК. Об этом сообщил представитель командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев в эфире Радио Свобода, передает 24 Канал.

Смотрите также В Минобороны приоткрыли детали будущей реформы ТЦК: чего нам ждать

Что будут предусматривать правила

Спикер отметил, что сейчас развернули комплекс мероприятий по выявлению и устранению недостатков, которые мешают всем нам качественно проводить мероприятия мобилизации. Он отметил, что это большая работа, поскольку нужно учесть ряд факторов.

Проводится и опрос военнослужащих, проводятся совместные совещания, к которым привлекается достаточно широкий круг лиц. И как раз одним из вариантов решения этих проблем является написание такого определенного набора правил и политик относительно деятельности военнослужащих ТЦК при осуществлении мобилизационных мероприятий,

– заявил он.

По его словам, это касается, в частности, общения представителей ТЦК с военнообязанными во время мероприятий оповещения, во время проведения оформления и так далее. Саранцев заметил, что подобные действия нужно осуществлять с уважением к гражданам.

"Это должно быть максимально соблюдены правила вежливости, определенное корректное поведение, которое должно сопровождать весь этот процесс. Чтобы мы могли сбить весь этот негатив", – добавил он, отметив и о правилах для адвокатов, которые защищают военнообязанных.

Он говорит, что в этом вопросе нужно тоже наводить порядок, прописывать определенный набор правил, которые должны быть обязательными к исполнению обеими сторонами. Спикер рассказал о наличии определенных ситуаций, которые вызывают конфликты.

"Уже были предварительные встречи с представителями Национального союза адвокатов. Там мы изъявили свое желание сделать эти шаги, мы получили поддержку от них и сейчас мы совместно разрабатываем эти правила, которые позволят нам упорядочить этот процесс", – добавил он.

Виталий Саранцев также отметил, что мобилизация является непопулярным мероприятием в обществе и в каждой стране такие меры воспринимаются негативно. По его мнению, кроме вышеупомянутого необходимо работать в направлении повышения оборонного сознания граждан.