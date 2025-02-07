Таким образом в Украине пытаются избежать "демонизации" ТЦК. Об этом сообщил представитель командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев в эфире Радио Свобода, передает 24 Канал.
Смотрите также В Минобороны приоткрыли детали будущей реформы ТЦК: чего нам ждать
Что будут предусматривать правила
Спикер отметил, что сейчас развернули комплекс мероприятий по выявлению и устранению недостатков, которые мешают всем нам качественно проводить мероприятия мобилизации. Он отметил, что это большая работа, поскольку нужно учесть ряд факторов.
Проводится и опрос военнослужащих, проводятся совместные совещания, к которым привлекается достаточно широкий круг лиц. И как раз одним из вариантов решения этих проблем является написание такого определенного набора правил и политик относительно деятельности военнослужащих ТЦК при осуществлении мобилизационных мероприятий,
– заявил он.
По его словам, это касается, в частности, общения представителей ТЦК с военнообязанными во время мероприятий оповещения, во время проведения оформления и так далее. Саранцев заметил, что подобные действия нужно осуществлять с уважением к гражданам.
"Это должно быть максимально соблюдены правила вежливости, определенное корректное поведение, которое должно сопровождать весь этот процесс. Чтобы мы могли сбить весь этот негатив", – добавил он, отметив и о правилах для адвокатов, которые защищают военнообязанных.
Он говорит, что в этом вопросе нужно тоже наводить порядок, прописывать определенный набор правил, которые должны быть обязательными к исполнению обеими сторонами. Спикер рассказал о наличии определенных ситуаций, которые вызывают конфликты.
"Уже были предварительные встречи с представителями Национального союза адвокатов. Там мы изъявили свое желание сделать эти шаги, мы получили поддержку от них и сейчас мы совместно разрабатываем эти правила, которые позволят нам упорядочить этот процесс", – добавил он.
Виталий Саранцев также отметил, что мобилизация является непопулярным мероприятием в обществе и в каждой стране такие меры воспринимаются негативно. По его мнению, кроме вышеупомянутого необходимо работать в направлении повышения оборонного сознания граждан.