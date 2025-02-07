Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью первого заместителя министра обороны Ивана Гаврилюка Укринформу.

Смотрите также Война соцсетей между США и Европой: может ли ЕС заблокировать Facebook, Instagram и X

Что известно о реформе ТЦК

Иван Гаврилюк отметил, что Минобороны планирует разделить функции и задачи, которые возлагаются на ТЦК и СП, на их составляющие.

Например, первая составляющая – социальные вопросы, а второй – собственно ТЦК.

Они и в дальнейшем будут заниматься учетом резервистов и всех военнообязанных, призывать их на курсы переподготовки, направлять на соответствующие сборы,

– пояснил заместитель министра.

Третья составляющая еще составляющая – это вопрос подготовки населения к прохождению службы в Вооруженных силах или подразделениях Сил безопасности и обороны. Эту функцию также планируют отделить.

К слову, в Сухопутных войсках сообщили, что хотят разработать новые правила для ТЦК по обращению с военнообязанными. Их хотят создать в течение февраля. Отмечается, что правила доведут до всех военных ТЦК, чтобы в дальнейшем не допустить нарушения прав человека и не обострять ситуацию в обществе.