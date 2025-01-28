Сообщает 24 Канал со ссылкой на zaxid.net. Городской голова сообщил, что будет обжаловать решение.
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Почему мэра Дрогобыча хотят оштрафовать за срыв мобилизации
27 января Ассоциация городов Украины обнародовала открытое обращение к президенту, в котором заявила о давлении на органы местного самоуправления. В частности, в нем упоминается письмо Дрогобычского РТЦК и СП в полицию с требованием принудительной доставки мэра Тараса Кучмы в ТЦК.
В комментарии журналистам Тарас Кучма подтвердил, что должен был появиться в районный ТЦК и СП 22 января, однако не смог этого сделать через запланированные официальные мероприятия и встреча павшего бойца.
Мы направили письмо, написали, что не придем, а если есть какие-то вопросы, напишите, мы дадим ответ. На это реакция руководителя ТЦК была такая, что было направлено письмо в полицию о принудительном доставлении мэра,
– рассказал городской голова.
В то же время мэр уточнил, что принудительной доставки в ТЦК не было, поскольку он появился туда самостоятельно.
Впоследствии выяснилось, что постановления об административном взыскании за невыполнение мобилизационного задания и срыв мобилизационных мероприятий были вынесены не только в отношении него, но и в отношении городских голов Трускавца, Сходницы, Борислава и Меденич в соответствии с распоряжением начальника РВА.
Размер штрафа за это нарушение составляет около 36 тысяч гривен.
Тарас Кучма не согласился с таким решением, он считает, что городские головы не имеют полномочий доставлять людей в ТЦК.
"Есть постановление, которое нас обязывает проводить мобилизационные задачи, не давая полномочий. Каким образом глава города может доставить людей в ТЦК на призыв?", – заявил он.
Кроме того, городской голова сообщил, что не намерен платить штраф и будет его обжаловать.