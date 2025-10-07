Военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили до 5 ноября 2025 года. Военнообязанных мужчин могут призвать на службу.

Адвокат Николай Михальчук рассказал, подлежит ли мобилизации лицо, совершившее преступление. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Дарью Тарасенко.

Подлежат ли мобилизации мужчины, совершившие преступление?

Михальчук отметил, что согласно части 2 статьи 4 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", Вооруженные Силы Украины и другие военные формирования не могут комплектоваться лицами, которые обвиняются или имеют непогашенную судимость за совершение преступлений:

против основ национальной безопасности Украины;

умышленного убийства двух или более лиц, или совершенного с особой жестокостью, или соединенного с изнасилованием или сексуальным насилием;

особо тяжких коррупционных уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 152-156-1, 258-258-6, частью четвертой статьи 286-1, статьей 348 Уголовного кодекса Украины;

осужденные должностные лица, которые согласно подпункту 1 пункта 3 примечания к статье 368 Уголовного кодекса Украины занимали особо ответственное положение;

лица, которые обвиняются в совершении тяжкого и/или особо тяжкого коррупционного уголовного преступления и уголовное производство в отношении которых находится на стадии судебного производства.

Однако это не означает, что лицо, совершившее соответствующее преступление, не может быть мобилизовано. Условием, которое запрещает комплектовать ВСУ такими лицами, является то, что лицо должно иметь статус обвиняемого или уже осужденного.

Однако Силы обороны можно комплектовать лицами, которые были осуждены по указанным статьям, но судимость у них погашена, ведь после отбытия наказания и в течение определенных сроков после отбытия наказания они считаются несудимыми.

По словам адвоката, здесь особое внимание надо обратить на тот факт, что когда лицо обвиняется в соответствующих преступлениях, и, например, к нему не применена мера пресечения, то теоретически такое лицо может быть мобилизовано. Законом не предусмотрено прямо соответствующего основания для отсрочки для такой категории лиц.

Возможным вариантом действий является обращение в ТЦК и СП с заявлением об оформлении отсрочки в соответствии с пунктом 24 части 1 статьи 23: "Не подлежат призыву на военную службу по мобилизации другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях".

Мобилизация осужденных: коротко о главном