Адвокат Микола Михальчук розповів, чи підлягає мобілізації особа, яка вчинила злочин. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Дар'ю Тарасенко.

Чи підлягають мобілізації чоловіки, які вчинили злочин?

Михальчук зазначив, що згідно з частиною 2 статті 4 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", Збройні Сили України та інші військові формування не можуть комплектуватися особами, які обвинувачуються або мають непогашену судимість за вчинення злочинів:

проти основ національної безпеки України;

умисного вбивства двох або більше осіб, або вчиненого з особливою жорстокістю, або поєднаного зі зґвалтуванням або сексуальним насильством;

особливо тяжких корупційних кримінальних правопорушень, передбачених статтями 152-156-1, 258-258-6, частиною четвертою статті 286-1, статтею 348 Кримінального кодексу України;

засуджені службові особи, які згідно з підпунктом 1 пункту 3 примітки до статті 368 Кримінального кодексу України займали особливо відповідальне становище;

особи, які обвинувачуються у вчиненні тяжкого та/або особливо тяжкого корупційного кримінального правопорушення та кримінальне провадження стосовно яких перебуває на стадії судового провадження.

Проте це не означає, що особа, яка вчинила відповідний злочин, не може бути мобілізована. Умовою, яка забороняє комплектувати ЗСУ такими особами, є те, що особа має мати статус обвинуваченої або вже засудженої.

Проте Сили оборони можна комплектувати особами, які були засуджені за вказаними статтями, але судимість в них погашена, адже після відбуття покарання і протягом певних термінів після відбуття покарання вони вважаються несудимими.

За словами адвоката, тут особливу увагу треба звернути на той факт, що коли особа обвинувачується у відповідних злочинах, і, наприклад, до неї не застосована міра запобіжного заходу, то теоретично така особа може бути мобілізована. Законом не передбачено прямо відповідної підстави для відстрочки для такої категорії осіб.

Можливим варіантом дій є звернення до ТЦК та СП із заявою про оформлення відстрочки відповідно до пункту 24 частини 1 статті 23: "Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації інші військовозобов’язані або окремі категорії громадян у передбачених законом випадках".

Мобілізація засуджених: коротко про головне