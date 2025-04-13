Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на адвоката Адвокатского объединения "Актум" Елизавету Коробейникову в комментарии "РБК-Украина".

Смотрите также Мобилизация в Украине: можно ли снимать процесс вручения повестки на видео

Могут ли не назначить штраф за неявку по повестке

За невыполнение правил мобилизации и нарушение воинского учета во время военного положения назначают штрафы:

от 17 000 до 25 500 гривен для физических лиц,

от 25 000 до 34 000 гривен для должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц и общественных объединений.

Однако адвокат Елизавета Коробейникова отметила, что ТЦК могут назначить штраф за правонарушение в течение 3 месяцев со дня его обнаружения и не позднее 1 года со дня его совершения.

Отмечу, что длящееся правонарушение – это проступок, связан с длительным, непрерывным невыполнением обязанностей, предусмотренных законом. То есть длящиеся правонарушения характеризуются тем, что лицо, совершившее какие-то определенные действия или бездействие, находится в дальнейшем в состоянии непрерывного продолжения этих действий (бездействия),

– объяснила адвокат.

По словам Коробейниковой, эти действия непрерывно нарушают закон в течение какого-то времени. Поскольку административное нарушение правил воинского учета не носит характера длящегося правонарушения, ведь законодательство устанавливает четкие сроки для выполнения воинского долга. В частности, говорится о:

пребывание на воинском учете;

получении военно-учетного документа;

уточнении своих учетных данных;

явки в установленный срок по повестке ТЦК и СП и тому подобное.

Адвокат отметила, что такие правонарушения исчерпываются фактом несовершения лицом определенных действий или неприбытия в определенное место в определенные дату и время.

К слову, ранее юристы объяснили, как происходит мобилизация мужчин 50+. Юристы отметили, что сейчас мужчин такой категории не отправляют на передовую, а отправляют служить в тылу.