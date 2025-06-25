Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на объяснение адвоката Николая Михальчука.

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Могут ли мобилизовать, когда заявление на отсрочку на рассмотрении

Согласно постановлению Кабмина, до принятия решения об отсрочке военнообязанный не подлежит военнообязанный не подлежит мобилизации.

То есть, ТЦК и СП не имеет права мобилизовать военнообязанного, который подал заявление на отсрочку ровно до того времени, пока такое заявление будет рассмотрено. Если результат будет положительный – ТЦК и СП не может мобилизовать, пока действует отсрочка,

– пояснил Михальчук.

В то же время адвокат напоминает, что заявление об отсрочке от мобилизации обязаны рассмотреть в течение 7 дней, а в некоторых случаях – до 15 дней.

Однако в вопросе мобилизации во время ожидания результата рассмотрения возникают нюансы. Дело в том, что не все ТЦК предоставляют доказательства принятия заявления на отсрочку – то есть не дают возможности сделать фото зарегистрированного заявления или не ставят отметку на другом экземпляре заявления о его принятии. В постановлении указано, что поданное заявление на отсрочку подлежит регистрации в день его подачи.

Мы рекомендуем настаивать на регистрации такого заявления и иметь хотя бы фото поданного вами уже зарегистрированного заявления. В противном случае существует риск быть мобилизованным любым ТЦК и СП, поскольку у вас не будет подтверждений подачи заявления на отсрочку,

– отметил правозащитник.

Если ваш ТЦК и СП отказывает вам в проставлении отметки на вашем экземпляре заявления на отсрочку о ее принятии или отказывает сделать фото уже зарегистрированного заявления, адвокат рекомендует обратиться в ТЦК и СП с письменным заявлением о предоставлении подтверждения принятия заявления на отсрочку.