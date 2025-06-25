Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пояснення адвоката Миколи Михальчука.

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Чи можуть мобілізувати, коли заява на відстрочку на розгляді

Згідно з постановою Кабміну, до ухвалення рішення щодо відстрочки військовозобов’язаний не підлягає мобілізації.

Тобто, ТЦК та СП не має права мобілізувати військовозобов’язаного, який подав заяву на відстрочку рівно до того часу, поки така заява буде розглянута. Якщо результат буде позитивний – ТЦК та СП не може мобілізувати, доки діє відстрочка,

– пояснив Михальчук.

Водночас адвокат нагадує, що заяву про відстрочку від мобілізації зобов'язані розглянути протягом 7 днів, а у деяких випадках – до 15 днів.

Проте у питанні мобілізації під час очікування результату розгляду виникають нюанси. Річ у тім, що не всі ТЦК надають докази прийняття заяви на відстрочку – тобто не дають змоги зробити фото зареєстрованої заяви або не ставлять відмітку на іншому екземплярі заяви про її прийняття. У постанові вказано, що подана заява на відстрочку підлягає реєстрації в день її подання.

Ми рекомендуємо наполягати на реєстрації такої заяви та мати хоча б фото поданої вами вже зареєстрованої заяви. В іншому випадку існує ризик бути мобілізованим будь-яким ТЦК та СП, оскільки у вас не буде підтверджень подання заяви на відстрочку,

– наголосив правозахисник.

Якщо ваш ТЦК та СП відмовляє вам у проставленні відмітки на вашому екземплярі заяви на відстрочку про її прийняття або відмовляє зробити фото вже зареєстрованої заяви, адвокат рекомендує звернутися до ТЦК та СП із письмовою заявою про надання підтвердження прийняття заяви на відстрочку.