В определенных случаях сумма достигает до 25 тысяч гривен. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий начальника юридической службы Херсонского ТЦК и СП, майора юстиции Сергея Мякенького в эфире телемарафона.

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Может ли военнообязанный получить несколько штрафов

Согласно украинскому законодательству, штрафовать военнообязанных могут по многим причинам. Стоит отметить, что за каждое нарушение составляется отдельный административный материал.

По словам Мякенького, у военнообязанного может быть одновременно зафиксировано несколько административных правонарушений. Однако штраф будет только один за самое серьезное из них.

К примеру, если гражданин не обновил данные до 16 июля 2024 года, не явился по повестке, а также не прошел повторную военно-врачебную комиссию (ВВК) до 5 июня каждое из правонарушений оформят отдельно, что предусмотрено статьей 36 Кодекса об административных правонарушениях. Однако административное взыскание налагается в пределах санкции наиболее существенного из них.

Отметим, что ранее в Раде ответили, будут ли усиливать наказание за уклонение от мобилизации. Член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко заявил, что никакие штрафы не способны повысить мобилизацию.