У певних випадках сума сягає до 25 тисяч гривень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар начальника юридичної служби Херсонського ТЦК та СП, майора юстиції Сергія М'якенького в ефірі телемарафону.

Дивіться також В Україні триває мобілізація: хто має право вручати повістки

Чи може військовозобов'язаний отримати кілька штрафів

Згідно з українським законодавством, штрафувати військовозобов'язаних можуть з багатьох причин. Варто зазначити, що за кожне порушення складається окремий адміністративний матеріал.

За словами М'якенького, у військовозобов’язаного може бути одночасно зафіксовано кілька адміністративних правопорушень. Проте штраф буде лише один за найсерйозніше з них.

До прикладу, якщо громадянин не оновив дані до 16 липня 2024 року, не з’явився за повісткою, а також не пройшов повторну військово-лікарську комісію (ВЛК) до 5 червня кожне з правопорушень оформлять окремо, що передбачено статтею 36 Кодексу про адміністративні правопорушення. Проте адміністративне стягнення накладається в межах санкції найбільш суттєвого з них.

Зазначимо, що раніше у Раді відповіли, чи посилюватимуть покарання за ухилення від мобілізації. Член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко заявив, що жодні штрафи не здатні підвищити мобілізацію.