Лариса Козак, капитан-офицер сектора мобилизационной и оборонной работы, в эфире телемарафона рассказала о том, кому сначала будут присылать повестки по почте. По ее словам, говорится о тех, кто не обновил данные до указанного срока.

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Все повестки предусматривают обновление данных

Козак отметила, что все равно будет существовать необходимость поставить на учет тех, кто не обновил данные.

Мы только приглашаем в ТЦК. Те люди, которые не обновили данные, они все получат повестку в ТЦК по тому адресу, которая зарегистрирована,

– объяснила она.

Кроме этого, военнослужащая отметила, что все повестки предусматривают обновление данных. Она также подчеркнула, что некоторые пункты возможно обновить только в ТЦК.

Представитель Полтавского ТЦК и СП Роман Истомин считает, что 16 июля на улицах может стать больше патрулей. Военнообязанные имели на обновление данных два месяца. Истомин сказал, что проверка военно-учетных документов так же относится и к компетенции полиции, поэтому к проверкам документов военнообязанные должны быть всегда готовы.