Представитель Полтавского ТЦК и СП Роман Истомин считает, что после этого срока на улицах может стать больше патрулей. Военнообязанные имели на это два месяца.

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Надо быть готовыми к проверкам

Истомин сказал, что проверка военно-учетных документов так же относится и к компетенции полиции, поэтому к проверкам документов военнообязанные должны быть всегда готовы.

Но никто же и не отменял правил воинского учета, которые существовали до полномасштабной войны. Эти 60 дней, в течение которых надо было актуализировать данные, это дополнительное время, предоставленное каждому для того, чтобы он мог обновить свои военно-учетные документы,

– пояснил он.

Как сообщили в оборонном ведомстве, в течение 8 – 14 июля почти миллион военнообязанных граждан обновили свои данные. И сделали они это с помощью приложения Минобороны "Резерв+", центров предоставления административных услуг и территориальных центров комплектования и социальной поддержки.