Однако при наличии определенных обстоятельств можно получить бронирование или отсрочку от мобилизации. Об этом сообщает 24 Канал.

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На какой срок можно оформить отсрочку?

Согласно законодательству, некоторые категории мужчин и женщин не подлежат призыву. Для этого они должны документально подтвердить основания на отсрочку от мобилизации. Стоит заметить, что различные основания могут означать разный срок действия отсрочки.

Однако пока в законодательные акты не вносили изменения по продолжительности отсрочки, поэтому все виды отсрочки с 1 августа будут действовать на такой же срок, как это было раньше. Отсрочка предоставляется:

по состоянию здоровья;

по семейным обстоятельствам;

для обучения, для занятий наукой;

по должности;

освобожденным из плена;

призывникам до 25 лет, прошедшим БЗВП;

близким родственникам погибших и пропавших без вести, Героев Украины Революции Достоинства;

по бронированию;

другим военнообязанным или отдельным категориям граждан в предусмотренных законом случаях.

Адвокат Дарья Тарасенко объясняет, что срок действия отсрочки для этих категорий по закону определяется следующим образом:

лица с инвалидностью могут получить отсрочку на срок действия соответствующих законных оснований, то есть пока действует инвалидность;

лица, временно непригодные к военной службе (по решению ВВК) – на срок, указанный в постановлении (решении) ВВК, но не более чем на 12 месяцев;

должностные (служебные) лица, госслужащие – на срок их пребывания на соответствующей должности;

соискатели образования – на семестр, но не более чем на шесть месяцев;

ученые, педагоги – на один год, но не более чем на срок проведения мобилизации;

близкие родственники погибших, пропавших без вести, Героев Украины Революции Достоинства – на срок действия соответствующих законных оснований;

отсрочка по всем другим основаниям – на срок действия соответствующих законных оснований, но не более чем на срок проведения мобилизации;

другие категории лиц в соответствии с пунктом 24 части 1 статьи 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" – на срок, определенный законодательством, но не более чем до наступления обстоятельств, при которых лицо теряет законные основания на отсрочку.

На какой срок предоставляется бронирование?

Бронирование работников является еще одним видом отсрочки, который связан с тем, где работает военнообязанный. Срок действия такой отсрочки обусловлен статусом работодателя и самого лица, он определен в постановлениях КМУ 650 и 76, а также указывается в решении о предоставлении отсрочки, и не может превышать:

срока проведения мобилизации – для военнообязанных, работающих в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления;

срока действия контракта (договора) на поставку товаров, выполнения работ и оказания услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований – работающих на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые являются критически важными для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований в особый период;

12 месяцев для лиц, работающих на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период;

срок договора (контракта) или срока, на который они избраны (назначены), работающих в специализированных учреждениях ООН, международных судебных органах, международных и неправительственных организациях и учреждениях, членом, участником или наблюдателем в которых является Украина, соответствии с заключенными международными договорами Украины.

Стоит заметить, что отсрочка любого вида перестает действовать с момента, когда исчезает основание, из-за которого она предоставляется. Наличие основания необходимо подтвердить документально.