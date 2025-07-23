Проте за наявності певних обставин можна отримати бронювання або відстрочку від мобілізації. Про це повідомляє 24 Канал.

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На який термін можна оформити відстрочку?

Згідно із законодавством, деякі категорії чоловіків та жінок не підлягають призову. Для цього вони мають документально підтвердити підстави на відстрочку від мобілізації. Варто зауважити, що різні підстави можуть означати різний строк дії відстрочки.

Проте наразі у законодавчі акти не вносили зміни щодо тривалості відстрочки, тому всі види відстрочки з 1 серпня будуть діяти на такий же термін, як це було раніше. Відстрочка надається:

за станом здоров’я;

за сімейними обставинами;

для навчання, для занять наукою;

за посадою;

звільненим з полону;

призовникам до 25 років, які пройшли БЗВП;

близьким родичам загиблих та зниклих безвісти, Героїв України Революції Гідності;

за бронюванням;

іншим військовозобов'язаним або окремим категоріям громадян у передбачених законом випадках.

Адвокатка Дар’я Тарасенко пояснює, що строк дії відстрочки для цих категорій за законом визначається таким чином:

особи з інвалідністю можуть отримати відстрочку на строк дії відповідних законних підстав, тобто доки чинна інвалідність;

особи, що тимчасово непридатні до військової служби (за рішенням ВЛК) – на строк, зазначений у постанові (рішенні) ВЛК, але не більше ніж на 12 місяців;

посадові (службові) особи, держслужбовці – на строк їх перебування на відповідній посаді;

здобувачі освіти – на семестр, але не більше ніж на шість місяців;

науковці, освітяни – на один рік, але не більше ніж на строк проведення мобілізації;

близькі родичі загиблих, зниклих безвісти, Героїв України Революції Гідності – на строк дії відповідних законних підстав;

відстрочка по всіх інших підставах – на строк дії відповідних законних підстав, але не більше як на строк проведення мобілізації;

інші категорії осіб відповідно до пункту 24 частини 1 статті 23 закону "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію" – на строк, визначений законодавством, але не більше як до настання обставин, за яких особа втрачає законні підстави на відстрочку.

На який термін надається бронювання?

Бронювання працівників є ще одним видом відстрочки, який пов’язаний із тим, де працює військовозобов'язаний. Строк дії такої відстрочки зумовлений статусом роботодавця та самої особи, він визначений у постановах КМУ 650 та 76, а також вказується в рішенні про надання відстрочки, і не може перевищувати:

строку проведення мобілізації – для військовозобов'язаних, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування;

строку дії контракту (договору) на поставку товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань – які працюють на підприємствах, в установах та організаціях, які є критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань в особливий період;

12 місяців для осіб, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;

строк договору (контракту) або строку, на який їх обрано (призначено), які працюють у спеціалізованих установах ООН, міжнародних судових органах, міжнародних та неурядових організаціях та установах, членом, учасником або спостерігачем у яких є Україна, відповідно до укладених міжнародних договорів України.

Варто зауважити, що відстрочка будь-якого виду перестає діяти з моменту, коли зникає підстава, через яку вона надається. Наявність підстави необхідно підтвердити документально.