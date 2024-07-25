Руководители украинских критических предприятий забронировали уже более 55 тысяч работников через Дию. Больше всего – на Киевщине.

Смотрите также Задержаны диверсанты, которые по заказу спецслужб России сожгли железнодорожный релейный шкаф в Киеве

Кого еще будут бронировать: названа новая категория

Работаем над бронированием военнообязанных сотрудников ремонтных бригад. После обстрелов энергообъектов и когда базовые станции выходят из строя они первыми восстанавливают работу. Поэтому, чтобы сеть работала стабильно, работники ремонтных бригад должны и дальше работать на своих местах,

– объяснили в Минцифры.

Как в Минцифры планируют стабилизировать мобильную связь и интернет во время отключений

"Украинцы должны иметь доступ к базовым жизненным потребностям несмотря на действия врага. Вызвать скорую, написать родным или получить уведомление о воздушной тревоге – необходимость для людей, на которую не должно влиять обесточивание", – говорят в ведомстве.

Решение для стабилизации с мобильной связью и интернетом:

Согласовали перечень объектов, которые должны иметь бесперебойное питание . ОВА передадут его в облэнерго.

. ОВА передадут его в облэнерго. Обновили требования Национального центра оперативно-технического управления электронными коммуникационными сетями Украины. Теперь мобильные операторы должны обеспечить 25% сетей генераторами, чтобы они работали 72+ часа во время обесточиваний. Остальная часть мобильной сети должна работать 10 часов на аккумуляторных батареях . Аккумуляторы работают по принципу пауэрбанка – питают базовые станции во время обесточиваний.

. Аккумуляторы работают по принципу пауэрбанка – питают базовые станции во время обесточиваний. Усилили проверки за выполнением требований. Операторы ежеквартально будут отчитываться по ситуации НЦУ, а НКЭК будет проверять выполнение.

Операторы смогут подать заявку в облэнерго, чтобы учреждение модернизировало свои сети, которые идут к базовым станциям. Это позволит быстрее заряжать аккумуляторы (но на зарядку аккумуляторов все равно нужно время).

(но на зарядку аккумуляторов все равно нужно время). Парламент принял закон об отмене пошлины и НДС на ввоз аккумуляторов и генераторов.

Напоследок, начинается работа над новым сервисом в Дие.

"Украинцы смогут сообщать о проблемах со связью в приложении даже без доступа к интернету. Когда связь восстановится, информация автоматически подтянется в Дию. Соберем и проанализируем фидбек, чтобы в дальнейшем работать над стабилизацией связи", – сказано в сообщении Минцифры.