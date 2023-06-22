В нашем государстве существует категория людей, которых по состоянию здоровья определили как ограниченно пригодных к военной службе. Нужно ли этим лицам проходить повторную военно-врачебную комиссию, разбирался 24 Канал.

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Нужно ли ограниченно пригодным военным проходить ВЛК

Адвокат Андрей Карпенко подчеркнул, что повестки могут вручать всем военнообязанным мужчинам Это касается и тех, кто имеет отсрочку, а также людей с инвалидностью.

"Все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут получить повестки от военкоматов и быть направленными на прохождение обследования военно-врачебной комиссии", – сказал он.

Эксперт также отметил, что ограниченно пригодные лица должны проходить повторную медкомиссию во время военного положения. Это касается даже тех, кто прошел ее планово незадолго до мобилизации.

Если после последнего прохождения ВЛК прошло 12 месяцев, ТЦК и СП должны назначить новую медкомиссию для военнообязанного,

– подчеркнул Карпенко.

В заключение эксперт добавил, что это необходимо, ведь с начала полномасштабного вторжения могло измениться много обстоятельств. Поэтому человек, ранее медкомиссия признававший пригодным, может иметь причины для отсрочки и наоборот.

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