Опровержение популярного мифа о вручении повесток

Стоит отметить, что повестки не всегда означают призыв на службу , впрочем, многие воспринимают это за наказание и просто боятся выходить на улицу. Полковник Руслан Тригуб, возглавляющий Дарницкий ТЦК в Киеве, рассказал, может ли повестка быть выписана в любом месте.

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По его словам, повестку можно вручать в любом месте, если это не запрещено законом. Как правило, повестку вручают для того, чтобы упорядочить учет.

Он подчеркнул, что многие люди, приехавшие из других местностей, меняют место жительства без уведомления территориальных центров, и если человеку вручают повестку — это не значит, что он придет и его сразу отправят служить. Это значит, что нужно проверить данные. Тем более, раз в пять лет военнообязанный должен прибывать в ТЦК и проходить медицинскую комиссию, но 99% этого не делают.

Повестка должна быть выписана именно в центре комплектования нет