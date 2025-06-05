Мобилизационный возраст в Украине: в Верховной Раде ответили, будут ли призывать на службу с 18 лет

В Украине военнообязанных мужчин могут призвать на службу. Однако в основном лица в возрасте от 18 до 24 лет могут пойти в армию только добровольно.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал, возможно ли снижение мобилизационного возраста в Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его брифинг.

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Могут ли в Украине ввести всеобщую мобилизацию с 18 лет

По словам Стефанчука, на сегодня никаких инициатив по поводу всеобщей мобилизации с 18 лет в парламенте нет. Председатель Верховной Рады заверил, что законопроекты такого типа пока не планируется ни вносить, ни рассматривать.

Он также напомнил, что граждане Украины в возрасте от 18 до 24 лет могут подписать контракт и служить добровольно.

Кроме этого, Стефанчук отметил, что накануне Верховная Рада приняла важный законопроект, согласно которому военным этой возрастной категории должны предоставляться отпуска для сдачи экзаменов, если военнослужащий получает высшее или профессиональное предвысшее образование.

Отныне военные в возрасте от 18 до 25 лет смогут учиться в вузах и колледжах без отрыва от службы. На период ее прохождения они также получат гарантии сохранения места обучения и стипендии.