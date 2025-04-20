Об этом в интервью "Украинскому радио" рассказал адвокат Роман Кичко, передает 24 Канал.

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Какие правила вручения повестки по почте в 2025 году

Роман Кичко отмечает, что повестка считается врученной даже в том случае, если лицо ее не забрало. При возвращении отправителю на почтовом отправлении должна проставляться соответствующая отметка.

Однако исходя из судебной практики, если действительно лицо не знало о существовании повестки, и это подкреплено доказательствами, фактически лицо не было уведомлено должным образом о вызове в ТЦК.

В таком случае суды такие штрафы отменяют и устанавливают, что не было надлежащего уведомления о самой повестке и, как следствие, о почтовом отправлении. Это нарушение не со стороны ТЦК, а со стороны почтового оператора, который поставил неправильно отметку,

– объяснил он.

Адвокат советует своим клиентам постоянно проверять почтовый ящик, поскольку смс-сообщения сейчас отправляют крайне редко.

"Чаще всего сообщение приходит в виде бумажки, в которой сказано, что вас ждет письмо от ТЦК в почтовом отделении. Но даже эту бумажку не всегда вкладывают в почтовый ящик", – объясняет он.

Роман Кичко замечает, что в таком случае фактически мы говорим о нарушении процедуры почтового отправления.

С другой стороны, в Украине также предусмотрено направление повесток по почте. В случае, когда лицо отказывается от повестки или отсутствует по адресу места жительства, об этом проставляется соответствующая пометка на почтовом отправлении. Если эта пометка проставлена, в течение трех дней она возвращается в ТЦК и считается врученной.

Но мы говорим только об этих двух отметках: "отсутствие по адресу места жительства" и "отказ от получения почтового отправления". Так определено постановлением 560, какая именно отметка утверждает о надлежащем вручении повестки, – указывает Кичко.

Однако адвокат добавляет, что сейчас очень часто ставят отметку "возвращается по истечении срока хранения", что свидетельствует о том, что процедура оповещения была нарушена.

Роман Кичко объясняет, если вы уверены, что не получали повестку, нужно обратиться к почтовому оператору с конкретным вопросом, как отправление доставлялось и каким образом было уведомлено лицо.

"Несовпадение в самих отметках или несовпадение с тем, что лицо было уведомлено, это будет означать, что процедура была нарушена и штрафовать за неявку по этой повестке фактически противоправно", – указывает адвокат.