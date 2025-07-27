Кого имеют право забрать в ТЦК с блокпоста и при каких обстоятельствах – сообщает 24 Канал со ссылкой на портал "Юристи.UA".

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Что говорит юрист о задержании на блокпостах?

Во время всеобщей мобилизации ТЦК организовали работу не только мобильных групп оповещения, но и стационарных блокпостов.

К юристам обратился гражданин, который прошел военно-врачебную комиссию и получил статус "годен к службе в частях обеспечения, ТЦК и СП". Мужчина поинтересовался, могут ли его с таким статусом задержать на блокпосту ТЦК.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, что военнообязанного гражданина, который прошел ВВК и получил актуальный статус годности к военной службе, не могут задержать на блокпосту ТЦК.

В соответствии с законодательством забрать на блокпосту могут при условии того, что вы находитесь в розыске,

– добавил он.

Отметим, что военнослужащие ТЦК также не имеют права проверять документы. Они могут делать это только в присутствии полиции. Адвокаты советуют требовать фиксацию действий ТЦК на боди-камеры.