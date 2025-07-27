Кого мають право забрати в ТЦК з блокпоста та за яких обставин – повідомляє 24 Канал з посиланням на портал "Юристи.UA".

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Що каже юрист про затримання на блокпостах?

Під час загальної мобілізації ТЦК організували роботу не лише мобільних груп оповіщення, а й стаціонарних блокпостів.

До юристів звернувся громадянин, який пройшов військово-лікарську комісію та отримав статус "придатний до служби в частинах забезпечення, ТЦК та СП". Чоловік поцікавився, чи можуть його з таким статусом затримати на блокпосту ТЦК.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що військовозобов’язаного громадянина, який пройшов ВЛК та отримав актуальний статус придатності до військової служби, не можуть затримати на блокпосту ТЦК.

Відповідно до законодавства забрати на блокпості можуть за умови того, що ви перебуваєте у розшуку,

– додав він.

Зазначимо, що військовослужбовці ТЦК також не мають права перевіряти документи. Вони можуть робити це лише у присутності поліції. Адвокати радять вимагати фіксацію дій ТЦК на боді-камери.