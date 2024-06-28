Переважно ідуть на конфлікт та виявляють агресію здебільшого молоді люди віком 25 – 30 років. Про це розповів представник Рівненського обласного ТЦК та СП Валентин, який працює на мобільному блокпості, журналістам "Суспільного".

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Вручення повісток на блокпостах

За словами військовослужбовця Рівненського обласного ТЦК та СП щодня на блокпості вручають 2 – 4 повістки, іноді – 5. Виклики вручають після перевірки документів.

Документи, візуально дивимося, людина підлягає мобілізації чи ні по віку. Якщо людина старшого віку – просто питаємо, якого року народження. Якщо підлягає – видаємо повістку,

– розповів представник ТЦК.

Здебільшого водії, яких зупиняли на блокпості у присутності журналістів, реагували на працівників ТЦК спокійно. Один з чоловіків пояснив, що він 1958 року народження і не підлягає мобілізації.

"Якби мав відповідний вік, то вже був би там. Пішов би захищати державу. А так – чим можу, то тут допомагаю", – пояснив він.

Ще один водій не мав при собі військово-облікових документів і зізнався, що через зайнятість досі не оновив персональні дані. Спершу він від повістки відмовлявся, але після пояснення, що при відмові його подадуть в розшук – підписав отриманий виклик.

При цьому він висловив думку, що людям треба давати мотивацію йти на фронт, а не "виловлювати" їх на дорозі. "Але раз попався, то попався", – додав чоловік.

Представник ТЦК зазначив, що переважно вручення повісток відбувається без ексцесів. Додав, що часом військовозобов'язані просять виписати на конкретний день і певну годину. Але бувають випадки, що люди втікають, не надають документів. Валентин зазначив, що за такі дії чоловіків можуть подати в розшук, оштрафувати та примусово доставити у ТЦК.

За його словами, проявляють агресію здебільшого молоді люди віком 25 – 30 років.