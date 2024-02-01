Законодательством не определено конкретно места вручения повестки. Об этом заявил начальник мобилизационного отделения Дарницкого районного в Киеве ТЦК и СП Владимир Новосядлый.

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Повестки в спортзалах и кафе

На вопрос журналиста, раздают ли сейчас в столице повестки в кафе и спортзалах, Владимир Новосядлый ответил, что в этом ничего противозаконного нет.

Ну а почему нет?! Законодательством не определено конкретно места вручения повестки. Мероприятия по оповещению населения осуществляются и по домашним адресам, по месту работы (есть соответствующие обязанности у руководителей предприятий, учреждений и организаций по выполнению этих мероприятий), и где угодно,

– заявил Новосядлый.

Также у него уточнили, могут ли человека без причины остановить в общественном месте и проверить данные, а дальше, при необходимости, вручить повестку.

По его словам, стоит понять, что наше государство в военном положении. "Среди нас может ходить кто угодно и с любыми намерениями. Мы же видим отчеты СБУ, что задержали наводчика, корректировщика, какого-то информатора. Они среди нас, в гражданской одежде", – отметил Новосядлый.

Поэтому, как он отметил, проверка правоохранительными органами – это норма, потому что прежде всего это вопрос безопасности. Владимир Новосядлый сказал, что если этого не делать, то "может быть много неприятных последствий".

Мобилизация женщин: что прописано в новом законопроекте

В Верховную Раду 30 января украинское правительство внесло обновленный законопроект с изменениями в мобилизации, в котором есть важные пункты по мобилизации женщин в ряды ВСУ.

Согласно новому законодательству мобилизация женщин в Украине останется по таким же пунктам, как и была до этого.

В частности, в ряды ВСУ будут мобилизовать женщин только в следующих случаях: